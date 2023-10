È stato denunciato per un furto avvenuto in un market a Pimentel a settembre, ora per un 36enne del paese i guai aumentano: durante le indagini i carabinieri hanno trovato in un casolare di sua proprietà 72 chili di marijuana.

In particolare si tratta di infiorescenze essiccate, custodite in sei sacchi di carta. L’uomo si era anche organizzato con un generatore di aria calda collegato a una bombola di Gpl, con quattro sistemi di ventilazione, con un impianto di irrigazione a goccia con temporizzatore e attrezzatura varia per la coltivazione.

Arrestato in flagranza di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

