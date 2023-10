Pap test a Sassari, tempi di attesa sempre più lunghi. Lo denuncia la consigliera regionale del M5s Desirè Manca.

“Anziché rendere più veloce ed efficiente il servizio, l’Aou di Sassari sembra aver creato ulteriori ostacoli che costringono i pazienti a rivolgersi al privato. Le tempistiche di attesa per effettuare i pap-test all’ospedale Civile si sono dilatate notevolmente”, scrive in una nota.

“Da quando è attivo il nuovo centro di prenotazione, dal 23 giugno scorso, la trafila per la consegna dei campioni da analizzare è diventata molto complessa, per questo sono state costrette a rivolgersi ai laboratori privati”.

“Non è ammissibile che anche nel caso di un esame diagnostico di breve durata sia necessario scontrarsi con tempistiche vergognose. Gli interventi in ambito sanitario devono tenere conto non soltanto degli effetti sull’organizzazione del lavoro ma anche delle ricadute sui pazienti, i più fragili, che anche in questo caso sono gli unici a subire enormi disagi”.

