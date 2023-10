L’ingresso monumentale del Cimitero comunale di Quartu torna al suo antico splendore. È stato inaugurato stamane, martedì 31 ottobre, con la tradizionale cerimonia di posa della Corona in onore a tutti i cari estinti.

Il progetto di restyling era stato approvato a fine 2022. Era all’interno di un finanziamento da 160 mila euro che comprendeva anche il rifacimento della Chiesa di S.Agata.

“Un altro impegno mantenuto dall’amministrazione comunale. Siamo riusciti a consegnare l’opera ai cittadini entro i tempi originariamente previsti”. Lo sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti.

Ma i lavori a Quartu non si chiudono qui. “Entro il mese di novembre verrà appaltata la chiesetta di San Benedetto per la quale esiste già un finanziamento da 150 mila euro proveniente dalla Regione Sardegna. Appena possibile poi si passerà allo scrigno romanico di San Pietro di Ponte, sul quale eravamo già intervenuti con un primo appalto per la sistemazione del tetto” ha aggiunto Conti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it