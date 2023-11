Sabato 4 novembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Sardegna per presenziare al Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. Per lui si tratta della decima visita ufficiale dal 2017 ad oggi. L’evento si celebrerà al porto di Cagliari.

La prima visita ufficiale avvenne, infatti, il 2 ottobre 2017. Due gli eventi pubblici di quel giorno: la mattina al Rettorato dell’Università di Cagliari per l’inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018. Nel pomeriggio invece prese parte a Ghilarza alla cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario della morte di Antonio Gramsci.

Diversi i ritorni, in particolare a Cagliari. Mentre Alghero e La Maddalena sono i luoghi dove è solito passare le sue vacanze estive.

