Gli idonei ASPAL e le loro famiglie minacciano di tornare in piazza il 10 novembre per chiedere ancora una volta che la Regione proceda allo scorrimento della graduatoria relativa all’ultimo concorso per funzionari amministrativi. Lo annuncia il Comitato spontaneo con un nota.

“Si tratta di poco più di 60 ragazze e ragazzi, tutti laureati. Che hanno superato un concorso basato su tre prove (preselettiva, scritta e orale). E che sono pronti a entrare nel sofferente comparto amministrativo della Regione e degli Enti collegati. Tra rinvii e attese di direttive precise, purtroppo la politica sembra ancora tentennare in merito” scrivono.

Eppure mancherebbe davvero poco per esaurire la graduatoria, approvata addirittura nel 2020. Colmando almeno in parte il fabbisogno di vari Enti regionali. In particolare sono rispettivamente 12 e 15 le unità che devono essere collocate presso gli uffici di Aspal e Forestas. “La graduatoria è in scadenza al 31 dicembre 2023 e a due mesi da questa data ancora non si vedono sviluppi”.

