C’è anche una sarda tra le pretendenti in gara nel programma “Il Contadino cerca moglie“, di scena sul canale Nove. Si chiama Francesca Scarpa, è di Sassari, ha 47 anni e lavora come counselor al fianco delle persone in difficoltà.

Il contadino che dovrà conquistare invece si chiama Roberto Delpero, ha 45 anni, è della Bassa Bresciana e lavora a Quinzano d’Oglio. Lo chiamano “il gigante buono” perché aiuta sempre tutti. Cerca una donna “per tornare a credere nell’amore”.

Secondo le regole del programma, la concorrente sassarese dovrà dimostrare di sapersela cavare nei lavori manuali. E di essere pronta a cambiare completamente vita al fianco del contadino che sta conoscendo.

