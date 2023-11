Il passaggio de turno in Coppa Italia, per il Cagliari, è il sentore di una squadra che ha preso fiducia. Claudio Ranieri può ritenersi soddisfatto, in particolare per la prestazione offerta contro l’Udinese. Ecco cosa ha raccontato in conferenza stampa.

Sulla gara. “È un successo meritato. I ragazzi hanno fatto molto bene. Avevo bisogno di risposte da parte di coloro che hanno giocato meno e le ho avute”.

Sulla squadra. “Prendiamo ancora gol troppo facili. Ma stiamo migliorando, stiamo lavorando per limare quei dettagli che ancora ci penalizzano. Sono soddisfatto di come la squadra ha reagito al gol subito. Abbiamo tirato 26 volte verso la porta avversaria. È un bel segnale”.