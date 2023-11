Questa notte è andato in fiamme il gazebo di una pizzeria di Pula.

I Vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 20 per domare l’incendio divampato nella struttura in legno. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per oltre un’ora.

Nessuna persona è stata coinvolta.

Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo. Da quanto si è appreso, il gazebo era rimasto chiuso per dieci anni ed era pronto a riaprire con una nuova gestione.

