Nella serata di ieri a Uta è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione sita in via Stazione.

All’interno si trovava la 90enne proprietaria dell’unità abitativa.

I carabinieri della locale Stazione sono immediatamente intervenuti nella casa già invasa da un denso fumo, hanno trovato l’anziana donna che, totalmente disorientata, non era riuscita a lasciare l’immobile.

I due uomini dell’Arma hanno condotto la stessa all’esterno e l’hanno affidata ad alcuni vicini presenti sulla strada.

Per scongiurare ulteriori conseguenze, i militari sono nuovamente rientrati all’interno dell’appartamento per disattivare le forniture di energia elettrica e gas e allo stesso tempo, individuata la stanza interessata dal rogo, per evitare il propagarsi delle fiamme anche alle abitazioni contigue, si sono adoperati con un estintore e dei secchi d’acqua per domare l’incendio che è stato completamente estinto.

Il personale dei Vigili del fuoco di Cagliari, intervenuto in un momento successivo, ha attribuito la causa del rogo ad un cero votivo posizionato dalla donna su un mobile in legno. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Immediatamente dopo l’evento sono intervenuti sul luogo anche il sindaco di Uta, Giacomo Porcu, ed alcuni assessori.

