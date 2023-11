Torna l’incubo lingua blu in Sardegna.

Secondo i dati dell’Istituto zooprofilattico regionale, oggi sono 41 i focolai attivi accertati e 15 sospetti, con centinaia di capi ovini infettati e qualche decina morti.

Numeri destinati a salire da nord a sud dell’Isola, dato che il periodo di incubazione è di due settimane circa. I pastori sardi si dicono allarmati.

Ora si attendono le analisi delle Asl isolane per capire qual è l’ampiezza del fenomeno e come intervenire tempestivamente per evitare che il virus dilaghi senza precedenti in tutta la Sardegna.

