Un opificio abusivo è stato scoperto e smantellato dalla Guardia di Finanza nel centro di Alghero. All’interno venivano miscelati illegalmente liquidi per sigarette elettroniche e vaporizzatori.

Le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato oltre 15mila flaconi, insieme alla strumentazione per la lavorazione e alle scatole per il confezionamento, più 93mila tasselli fiscali non autorizzati. Il totale dei liquidi di inalazione rinvenuti, convertiti in grammi, raggiunge i 927 kg, per un valore sul mercato di circa 164mila euro.

Nel blitz sono stati denunciati alla Procura di Sassari due cittadini algheresi individuati come responsabili dell’attività. Il reato contestato è di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno ricevuto il supporto dei funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli.

