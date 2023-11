Il traffico nella zona del porto di Cagliari subirà importanti variazioni per il 4 novembre. Sabato sarà infatti celebrata la festa delle Forze Armate, dove è prevista la presenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Cagliari ha firmato oggi l’ordinanza che impone per la giornata del 4 novembre “dalle 9 e fino a cessate esigenze” la chiusura con “divieto di transito in entrambi i sensi di marcia” nel Molo Sant’Agostino, più precisamente nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Sassari e il Lungomare New York 11 Settembre.

Chiuso anche lo stesso Lungomare New York 11 settembre, dalla via Molo Sant’Agostino alla piazza Deffenu, così come la corsia di via Roma riservata al Trasporto Pubblico Locale.

