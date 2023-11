Ci saranno anche gli indipendentisti alla Festa delle Forze Armate del 4 novembre a Cagliari, ma per opporsi all’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle istituzioni italiane.

Ad annunciare la presenza con maglie e bandiere è Bustianu Cumpostu, leader di Sardigna Natzione Indipendentzia. “Noi indipendentisti saremo lì, in Via Roma, nel percorso del trionfo e vigileremo perché il presidente italiano, con il suo comportamento e con i suoi discorsi vuoti sulla patria e sull’Italia unica e indivisibile non leda ulteriormente i diritti nazionali e la dignità del nostro popolo”.

Cumpostu specifica che la manifestazione sarà pacifica per far capire “che la Sardegna non è Italia. Che il nostro popolo ha già una patria, la Sardegna, e imporne altre è un pericoloso atto di dominazione e di umiliazione. In Sardegna non ci sono solo servi plaudenti ma anche uomini e donne orgogliosi di continuare la lotta del nostro popolo contro gli invasori di turno e per l’indipendenza e la piena sovranità dei sardi sul loro territorio nazionale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it