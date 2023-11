Bruttissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 18:30 a Olbia: due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del bivio per il centro commerciale Terranova.

Sono in corso d’accertamento le cause dell’incidente. Le auto sono distrutte, mentre le conducenti sono state trasportate all’ospedale dai sanitari del 118 per le cure.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia ha collaborato per assistere le due donne e, in seguito, bonificato l’area dell’incidente. Sul posto anche le Forze dell’ ordine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it