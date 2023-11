L’episodio è accaduto martedì 31 ottobre a Quartu Sant’Elena, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un giovane di 33 anni del posto, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di rapina aggravata.

Nella stessa giornata, una Volante era intervenuta in via Danimarca, dove una donna 86enne era stata avvicinata da un uomo di giovane età, che dopo averle chiesto pretestuosamente indicazioni su una via, le ha spruzzato dello spray urticante in faccia per poi strapparle di dosso un orecchino, una collanina e successivamente dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe.

La vittima ha riportato della lesioni guaribili in 7 giorni di cure.

In seguito si è risaliti al presunto autore del fatto, rintracciato presso la sua abitazione che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga attraverso un balcone, rendendosi irreperibile.

Lo stesso è stato individuato dopo alcune ore di ricerche.

Al termine degli adempimenti di rito, il 33enne è stato accompagnato, a disposizione dell’A.G. presso la casa Circondariale di Uta.

