Nella giornata di ieri a Siliqua, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica in concorso, un operaio, noto alle forze dell’ordine in prova ai servizi sociali, e la compagna quarantanovenne, disoccupata e anche lei conosciuta per precedenti vicende giudiziarie.

Nonostante la funzione pedagogica della misura alternativa alla quale era sottoposto, mediante un cavo elettrico, l’uomo aveva collegato abusivamente il proprio contatore elettrico ad un traliccio dell’alta tensione di proprietà della società Enel.

Dopo le prime verifiche svolte dai carabinieri, ulteriori accertamenti sono stati compiuti da dipendenti della nota società per la distribuzione dell’energia elettrica.

