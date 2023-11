“Nel Decreto sud non solo la Zes unica renderà più semplice investire rispetto alle precedenti limitate alle aree retroportuali o ai confini fumosi e contestati, ma ci sarà spazio anche alla specificità delle Isole, rimarcate dall’emendamento di FdI, a prima firma del deputato Gianni Lampis e sottoscritto da me e dai colleghi Mura e Polo, che sancisce una specifica sezione del Piano dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 119 sesto comma della Costituzione, gli svantaggi dell’insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna”, dichiara Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione della Camera dei deputati.

“Inoltre – prosegue Deidda – grazie ad un emendamento di FdI a mia prima firma, la posa in opera di reti di comunicazione elettronica all’interno della Zes unica non subirà modifiche o interruzioni nei processi autorizzativi poiché beneficia di un procedimento semplificato di maggior favore previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it