“A seguito degli esami strumentali effettuati nella giornata odierna, all’atleta Ousmane Diop è stata riscontrata una lesione al menisco“. Lo annuncia con una nota sul proprio sito ufficiale la Dinamo Sassari.

Il cestista senegalese verrà sottoposto a intervento chirurgico, per poi iniziare subito il percorso di riabilitazione. Ancora indefiniti i tempi di recupero.

Intanto, per sopperire all’assenza di Diop, la Dinamo annuncia l’ingaggio di Taylor Smith, centro americano di 32 anni che arriverà a Sassari appena espletate tutte le pratiche burocratiche.

Nell’ultima stagione Smith era compagno di Cappelletti a Verona, ma era stato poi fermato da un infortunio. In passato ha militato a Rodi in Grecia, poi in Italia a Ravenna e in Francia con le maglie di Gravelines e Nanterre. Ha disputato anche la Lega Adriatica con il Mornar Bar.

Soddisfatto del rinforzo coach Federico Pasquini: “Non volevamo farci cogliere impreparati. Smith è giocatore esperto, che ha dimostrato di poter essere un’addizione inseribile immediatamente nel nostro sistema”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it