Dopo le recenti defezioni e la riduzione del personale, il pronto soccorso di San Gavino Monreale rischia la chiusura o il ridimensionamento. Lo denuncia la consigliera regionale Rossella Pinna (Pd).

“Ci troviamo ogni mese a segnalare la crisi dei pronto soccorso sardi. Stavolta è il turno di San Gavino: dei 7 medici in servizio, 4 sono risultati vincitori di concorso in altre Asl e perciò lasciano il Presidio del Medio Campidano. Troppo pochi 3 medici per tenere aperto un pronto soccorso” scrive la Pinna.

L’Ospedale di San Gavino è baricentrico non solo per il Medio Campidano ma anche per la Marmilla e il basso Campidano. Una stima di circa 100 mila persone, che rischia di rimanere senza supporto medico. “Ripetutamente siamo intervenuti a denunciare la situazione di crisi di questo presidio ospedaliero. Le dimissioni dei medici erano note a tutti. Ora nei corridoi si vocifera di un Pronto Soccorso che funzionerà con orari d’ufficio (8- 14). E la soluzione per un Dea di 1 livello? Nessuna”.

Per scongiurare il rischio di chiusura o di parziale apertura, l’esponente del Pd fa un appello alla Giunta Solinas affinché possa trovare una soluzione.

