La Polizia di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 anni e una donna di 46 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’abitazione della coppia, nel quartiere di San Michele. Abitazione dove numerosi acquirenti si recavano per fornirsi di droga. Dopo aver assistito ad una cessione di stupefacente, sono intervenuti bloccando l’uomo.

Una successiva perquisizione presso l’abitazione che l’uomo condivide con la compagna ha permesso il rinvenimento e il sequestro di circa 300 grammi di marijuana, 350 euro e il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

A seguito dell’udienza di convalida, il Gip ha convalidato l’arresto per la coppia, con la misura cautelare della detenzione domiciliare per l’uomo e nessuna misura per la donna.

