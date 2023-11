Nel momento in cui il centrosinistra sta chiudendo alla possibilità di una consultazione tramite primarie, La Base Sardegna rilancia il tema. Lo fa rimarcando la proposta di candidatura di Roberto Capelli e invocando un distinguo rispetto al centrodestra.

“Destra e sinistra non sono uguali. Purtroppo però riscontriamo che sul tema della scelta per la candidatura alla Presidenza della Regione destra e sinistra non si stanno differenziando né nel metodo né nel merito. È questo il quadro che dovrebbe attrarre gli elettori alle urne? Noi crediamo di no” dichiara Emanuele Armeni.

Il gruppo politico si dice pronto al confronto, anche pubblico, tra le rappresentanze dei partiti e/o delle liste che si presenteranno alle prossime elezioni regionali e amministrative. “Siamo pronti e disponibili a proporci al giudizio popolare per definire immediatamente la candidatura alla Presidenza della nostra Regione. E dare finalmente spazio a programmi e progetti per la Sardegna”.

