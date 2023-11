Domenica 5 novembre andrà in scena la celebre Maratona di New York: in gara ci sarà anche il pizzaiolo sardo Simone Fattacciu.

Fattacciu ha raggiunto gli Stati Uniti nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre, e rappresenterà l’associazione di atletica di Porto Torres. Sarà al via assieme ad altri 2368 italiani e dovrà percorrere 42,195 chilometri, attraversando le strade e i viali principali dei quartieri di New York (Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island e Manhattan).

