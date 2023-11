È arrivato nel pomeriggio di ieri in Consiglio regionale l’ultima finanziaria targata dalla Giunta Solinas. Le risorse stanziate per la variazione di bilancio ammontano a circa 1 miliardo di euro.

Ora si attende il responso delle varie commissioni per l’analisi e i pareri di competenza.

Precisamente, si tratta del ddl “Modifiche alla legge di stabilità 2023-2025, variazioni di bilancio e riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.

Le risorse sono suddivise tra sanità, urbanistica, agricoltura, turismo, lavoro, formazione, istruzione e altri settori. Per il 2023 i fondi complessivi sono 760 milioni, mentre per il 2024 sono quasi 100, per il 2025 se ne contano 80, mentre per gli anni successivi sono 77.

Ai Comuni è stato garantito il finanziamento più consistente per il 2023, ovvero 100 milioni di euro “per consentire la piena operatività ai nostri enti locali, che attraversano un momento di difficoltà per la carenza di liquidità”. In particolare: 17 milioni vanno per l’urbanistica ai Comuni sedi delle compagnie barracellari per l’acquisto di mezzi e attrezzature, 4,5 milioni per la fruizione dei litorali e 35 milioni per la riqualificazione e il riordino degli ambiti urbani. Per gli spettacoli di Capodanno, invece, sono stati inseriti 1,5 milioni.

La sanità registra interventi che vanno dai 37 milioni di euro per garantire i livelli essenziali di assistenza ai 23 milioni per la medicina generale. Per smaltire le liste d’attesa son stati stanziati 14 milioni, mentre 9 andranno alle strutture private accreditate per l’emergenza Covid. 6 milioni sono stati stanziati per la creazione di un’officina farmaceutica che lavora su un farmaco sperimentale a base di cellule staminali. Ma ci sono anche interventi per la sanità animale: 2,4 milioni per la peste suina. Nessun esborso infine per i 4 nuovi ospedali annunciati a Cagliari, Sassari, Alghero e nel Sulcis, che verranno reperiti dall’accordo Stato-Regione.

Per le opere pubbliche la Giunta Solinas ha stanziato 20 milioni per la costruzione di impianti per la produzione di energia idroelettrica e altri 20 per opere di drenaggio delle acque nei centri urbani. I restanti sono destinati alla viabilità, dagli 8 milioni per la Trasversale sarda ai 10 per i lavori della galleria Mughina di Nuoro. 50 milioni di euro sono stati stanziati per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia, mentre 40 milioni andranno a interventi per l’efficientamento energetico.

Per il settore agricolo, sono destinati 20 milioni ai Consorzi di bonifica, mentre le altre risorse andranno a ristori per calamità naturali e danni da insetti.

Sul lavoro, 10 milioni andranno al sito Sos Enattos in vista del grande progetto di ricerca scientifica Einstein Telescope. Alle imprese artigiane sono destinati 40 milioni, e 30 milioni per misure che favoriscano la formazione e l’occupazione. La nascita di 15 accademie di formazione verrà finanziata con 8,5 milioni di euro.

