Grave incidente questa notte attorno alle 2 sulla sp 64, nella strada Galtellì-Dorgali.

Per cause ancora da accertare, un giovane di Dorgali è uscito autonomamente fuori dalla carreggiata precipitando per diversi metri al di sotto della strada dove l’auto si è adagiata su un fianco, avvolta dalla vegetazione.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno estratto il giovano dall’abitacolo. Lo stesso è stato trasportato dal 118 al San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Dorgali.

