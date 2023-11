Le forti piogge e raffiche di vento hanno costretto le compagnie Grimaldi e Corsica Ferries a cancellare le corse per la Sardegna.

Precisamente, la Grimaldi Cruise Roma, in arrivo per oggi a Porto Torres, è stata annullata così come la Corsica Ferries che sarebbe dovuta sbarcare nello stesso scalo.

Se il maltempo persiste, non è escluso che ci saranno cancellazioni anche oggi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it