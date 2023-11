“Per la prima volta un arbitro di Cagliari dirigerà in A: congratulazioni e in bocca al lupo a Giuseppe Collu che domenica farà il suo debutto nella massima serie. Alla sezione AIA di Cagliari i complimenti per questo storico e prestigioso traguardo”. Lo scrive sui social ufficiali del club il Cagliari Calcio.

Il fischietto classe 1990 sarà infatti alla direzione di Verona-Monza, match in programma domani alle 12.30. Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto.

Quarto ufficiale Fabio Maresca di Napoli, mentre al var ci saranno Francesco Meraviglia di Pistoia e Massimiliano Irrati di Pistoia.

