“La presenza in Sardegna del Capo dello Stato e del Ministro Guido Crosetto è un segnale di unità nazionale e ringraziamento alle nostre Forze armate”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais a margine della Festa del 4 novembre.

“Se nel 2022 eravamo scossi dal conflitto scoppiato in Ucraina – dice ancora il Presidente – quest’anno siamo preoccupati e attoniti anche per la guerra in Medio Oriente”.

Infine un pensiero ai militari isolani: “Oggi ricordiamo i tanti sardi che hanno immolato la vita al loro Paese, ma vogliamo rinnovare la nostra riconoscenza anche alla nostra gloriosa Brigata Sassari“.

“Onoriamo le nostre forze armate nella consapevolezza che non esiste pace senza difesa” conclude Pais.

