Un giovane rider si trova ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Sonnino.

Il ragazzo stava percorrendo la via, quando si è scontrato con un’auto che stava uscendo dal parcheggio del Comune. Sbalzato a terra, è stato subito soccorso dal conducente e da alcuni passanti.

Sul posto una ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

È intervenuta anche la polizia locale per i rilievi di competenza.

