Il ballerino Simone Casula e la vip Rosanna Lambertucci sono di nuovo al ballottaggio nel programma Ballando con le Stelle. Nonostante gli sforzi del danzatore sardo, la coppia stenta a decollare.

Durante la puntata di sabato 4 novembre in onda su Raiuno, i due hanno ballato una bachata sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

L’esibizione è stata stroncata dai giudici, in particolare da Ivan Zazzaroni. Il giornalista ha dichiarato: “È la peggior bachata che io abbia mai visto in 16 anni di Ballando”.

Alla fine, volano i 4: per la coppia un totale di 18 punti che non viene risollevata dal pubblico a casa. Pertanto dovranno competere per lo spareggio tra una settimana contro la coppia formata da Giovanni Terzi e Giada Lini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it