Può essere soddisfatto Moreno Porcu della prestazione offerta assieme a Carlotta Mantovan durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. I due prendono voti molto alti e si ritrovano nel gruppo di testa.

A colpire positivamente i giudici è stato il tango sulle note di “Un senso” di Vasco Rossi. In particolare Carolyn Smith ha sottolineato come la Mantovan si sia fidata del ballerino sardo.

Come conseguenza, arrivano i voti alti. Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto non si nascondono e danno 10. A fine puntata, tra punti bonus e il tesoretto, la coppia scivola al quinto posto. Ma è in lizza per la finale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it