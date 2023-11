Primo stop in campionato per la Torres che perde per 2-0 a Chiavari contro l’Entella. I sassaresi continuano a rimanere in testa alla classifica nel girone B della Serie C.

Gli uomini guidati da Alfonso Greco hanno giocato una discreta partita, ma mostrando meno intensità rispetto al solito. Gli ospiti sono stati più cinici, sfruttando le occasioni e gli errori rossoblù a proprio favore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it