A Cagliari stanno sparendo diverse auto Fiat: lo denunciano diversi residenti, impauriti da una situazione che si sta ripetendo da giorni.

“Ho prestato l’auto a un mio parente che svolge attività di vigilanza notturna in un noto locale di Cagliari. Ha parcheggiato in viale Trieste. Alla fine della serata si è indirizzato verso il luogo in cui aveva parcheggiato ma la macchina non c’era più” spiega Alessio, una delle vittime.

L’uomo, disperato, ha sporto denuncia. “Da giorni si stanno susseguendo dei furti di auto. La mia è una Fiat Punto Multijet celestina. Se doveste per caso trovarla contattatemi al numero 3481276434”.

Secondo quanto raccontato da altre vittime, c’è un comune denominatore: la maggior parte dei furti sono avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 novembre in diverse zone di Cagliari.

