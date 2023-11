I viaggiatori sardi rischiano di avere seri problemi a viaggiare nel periodo di Natale. Lo denuncia il Codacons, mettendo in luce tariffe molto alte che potrebbero scoraggiare tante persone.

I picchi dei prezzi dei voli aerei sono già evidenti per Sardegna e Sicilia. “Regalo indigesto per le feste natalizie” dichiarano dall’associazione dei consumatori.

Per raggiungere Cagliari volando da Milano si spendono 127 euro partendo il 22 dicembre. Arrivano a 135 euro se si parte il 24 dicembre. Poi 211 euro da Torino, 194 euro da Venezia, 177 euro da Bologna.

E si parla solo del volo d’andata. Se si aggiunge il volo di ritorno, il prezzo raddoppia.

Tariffe che, secondo il Codacons, non tengono conto dei costi aggiuntivi. Come il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere. Balzelli che incidono in modo non indifferente sul prezzo finale del biglietto.

