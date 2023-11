Paura questa notte nel centro di Gavoi. Un pick up è andato distrutto dalle fiamme mentre si trovava parcheggiato al civico 141 di via Roma, intorno all’1.10. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, appena allertata, è intervenuta sul posto per spegnere l’incendio.

Il pick up si trovava in sosta adiacente a una casa e la stessa abitazione ha riportato danni lievi agli infissi. Il pronto intervento dei vigili ha impedito il propagarsi delle fiamme e non ci sono state conseguenze per le persone.

Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi, mentre sono in corso le indagini per individuare le cause.

