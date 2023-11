Una fiammata partita dalla stufetta a gas e il fuoco che si propaga rapidamente per tutta la cucina. Poteva esssere una tragedia l’incendio divampato ieri pomeriggio a Sedilo e che ha visto coinvolta un’anziana di 91 anni.

La donna, che vive da sola in via De Castro, non si è lasciata paralizzare dalla paura ed è riuscita subito ad allontanarsi e chiamare i soccorsi. Rapido l’intervento dei vigili del fuoco di Abbasanta che hanno evitato il propagarsi delle fiamme.

Purtroppo per la donna diversi elettrodomestici sono andati distrutti, così come mobili e arredi. Danni anche all’impianto elettrico e alla pavimentazione.

La 91enne non ha potuto fare rientro in casa per ragioni di sicurezza ed è ora ospitata da alcuni parenti. Per l’anziana nessuna ferita e solo un terribile spavento.

