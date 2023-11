Il primo gol in Serie A è finalmente arrivato. Gabriele Zappa raccoglie i frutti di quasi due stagioni e mezzo in rossoblù passate tra alti e bassi, ma sempre in crescita.

“Era un sogno fin da bambino, avevo le lacrime agli occhi – ha detto a margine della vittoria per 2-1 sul Genoa arrivata grazie a una sua rete – Lo dedico alla mia famiglia, a mio fratello Giacomo e alla mia fidanzata Sara”.

Zappa ringrazia poi il tecnico Claudio Ranieri. “Da quando è arrivato non ha sbagliato nulla. Mi sta insegnando tantissimo, come squadra seguiamo tutto quello che dice, anche perché poi si avvera. Ascoltiamolo e ci salveremo”.

Anche il Cagliari Calcio sui propri profili social si complimenta con l’esterno e annuncia in casa rossoblù una “cena offerta per tutti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it