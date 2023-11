Dramma sfiorato questa mattina all’alba a Quartu Sant’Elena. Un pensionato di 80 anni è stato investito mentre attraversava viale Colombo. L’anziano è stato travolta da un furgone, ma lo stesso conducente lo ha subito soccorso insieme ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Per l’uomo è stata subito richiesta un’ambulanza ed è stato quindi trasportato al Policlinico di Monserrato per ulteriori accertamenti medici. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu sono intervenuti sulla scena per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. Le prime informazioni suggeriscono che l’ottantenne sia stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

