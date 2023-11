I carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura di Cagliari, un 48enne di Selargius per danneggiamento seguito da incendio.

L’uomo, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine ed è accusato dell’incendio di una moto a Quartucciu, intestata a una 48enne cagliaritana ma di fatto in uso al marito convivente.

Il denunciato è stato individuato grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Per i militari è stato quindi facile identificare l’uomo, conoscendolo molto bene per averci avuto a che fare diverse volte in passato.

I carabinieri indagano ora per ricostruire il movente di quanto accaduto.

