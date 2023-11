La panchina è il punto forte del Cagliari. Non solo perché a dirigere la squadra è seduto sir Claudio Ranieri, ma anche per la voglia dei giocatori di farsi trovare pronti al momento del bisogno.

Ben 6 degli ultimi 7 gol segnati in campionato dal Cagliari sono arrivati da calciatori subentrati a gara in corso. Uno score frutto dell’abilità dell’allenatore di leggere le partite e della volontà dei suoi ragazzi di dare tutto per lui.

Inoltre, prima della vittoria per 2-1 contro il Genoa, le ultime cinque vittorie del Cagliari erano arrivate con reti nei minuti finali, dall’89’ in avanti. I rossoblù non mollano davvero mai.

