Incendio nella notte a Santa Giusta. Un’auto parcheggiata in via Manzoni è andata in fiamme intorno alle 3 del mattino, nella strada non lontano dalla Basilica.

L’allarme è stato dato da un residente e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni. L’auto, una Opel Corsa appartenente a un ex poliziotto, è risultata parzialmente danneggiata.

Il sospetto è che la natura dell’incendio sia dolosa e sulla vicenda indagano i Carabinieri. Tra le ipotesi anche quella di un atto intimidatorio.

