L’azienda agricola “Abitare con il verde” di Paola Cannas è stata premiata nella 14ª edizione del concorso internazionale “La Fabbrica del Paesaggio” della Federazione italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco.

“Fabbrica multifunzionale nel settore dell’agricoltura, con una particolare dedizione all’apicoltura, all’ortoterapia e alle attività vivaistiche, svolte in perfetta simbiosi con percorsi didattici e aree ludico-sensoriali, nel rispetto di un pregevole contesto paesaggistico”. Con questa motivazione è stato riconosciuto e premiato il lavoro che da tanti anni viene portato avanti a Quartucciu.

La candidatura dell’azienda di Cannas è stata proposta dal Club per l’Unesco di Cagliari. “Si tratta di una location green perfetta per ospitare eventi familiari, anniversari, seminari, degustazioni stagionali guidate. Ma anche percorsi didattici (apicoltura) e ludico-sensoriali, laboratori manuali, corsi sulla cura del verde, giardinaggio assistito”.

Paola Cannas, da anni, è impegnata a raggiungere un obiettivo. Ottenere il riconoscimento legislativo per la Sardegna dell’ortoterapia. Una pratica che secondo l’americana Horticultural Therapy ha effetti benefici sull’individuo in base al contatto con la natura. Che lo aiuta a sopportare meglio il dolore, la depressione, e stimola la ripresa dell’organismo in fase di convalescenza.

