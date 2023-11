Aveva detto che sarebbe tornato in Sardegna e così è stato. Roberto Giacobbo ha fatto tappa a Sanluri, dopo la visita dello scorso giugno.

Il motivo? Lo racconta il sindaco Alberto Urpi sui suoi social: “Ci aveva promesso che sarebbe tornato con la sua troupe televisiva per una puntata dedicata a #SaBattalla del 1409 e al Castello”.

La promessa è stata mantenuta e, spiega il primo cittadino, “prossimamente la nostra storia sarà in televisione in prima serata su #Freedom : uno dei modi migliori per promuovere il nostro territorio dal punto di vista culturale e turistico a livello nazionale”.

