Appena 48 ore e poi Alessandra Todde sarà la candidata governatrice per il centrosinistra alle elezioni Regionali 2024. È quanto emerso dall’incontro avvenuto in giornata tra tutte le sigle della coalizione in via Emilia a Cagliari.

Al fianco dell’ex viceministra dei 5 Stelle si è schierata la quasi totalità delle forze politiche presenti. Anche quelle in precedenza più propense a scegliere altri candidati. Alla fine sono 12 le sigle a favore su 15.

I Progressisti, da tempo dubbiosi sulle modalità d’investitura della Todde, hanno chiesto 48 ore per capire il da farsi. Liberu si è detta ancora propensa a candidare Renato Soru, mentre +Europa potrebbe decidere di abbracciare la possibilità di entrare nel Grande Centro.

La volontà dei partecipanti al tavolo è quella di non spaccare la coalizione e proseguire il lavoro intrapreso fino alle elezioni. Con Alessandra Todde candidata.

