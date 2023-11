Sono ben tre le new entry per la Sardegna per l’edizione 2024 della Guida Michelin Italia. Sono stati annunciati in anteprima: si tratta di Chiaroscuro e Old Friend di Cagliari, e Sa Mandra di Alghero.



Lo scorso anno furono sei le novità sarde. Per sapere se saranno riconfermate, bisogna attendere l’uscita della guida 2024. Intanto è grande la soddisfazione per i nuovi ingressi.



“Tanta felicità ed emozione” esprime Marina Ravarotto, chef nuorese che a Grazia Deledda e alla sua raccolta di racconti “Chiaroscuro” ha dedicato l’insegna del suo ristorante a Cagliari.

Alla tradizione barbaricina si ispira anche l’agriturismo Sa Mandra, ad Alghero. “E’ un successo che premia la semplicità e la genuinità della tradizione agropastorale barbaricina. Una soddisfazione per la mia famiglia giunta 37 anni fa da Fonni con la transumanza di mio nonno”, spiega Maria Grazia Murrocu.



