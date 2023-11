Trecento iscritti hanno preso parte alla Coppa delle Regioni che si è disputata a Montefalco in provincia di Perugia. Alla manifestazione nazionale di endurance la Fise Sardegna si è presentata con ben 4 squadre, 16 binomi.

I risultati più lusinghieri li hanno ottenuti le amazzoni della debuttanti under 14, gara sulla distanza di 20 km.

Martina Lo Monaco in sella a Prestigiosa si è classificata al quinto posto. Marina Cimino su Romeo è arrivata ottava e Serena Pintore in sella a Tesoro del Golfo ha chiuso al 18° posto. Peccato per Rebecca Cuccuru, su Tufu de Su, eliminata per andatura non conforme ai parametri. I risultati delle tre amazzoni consentono alla Sardegna di figurare come terza regione alle spalle di Veneto e Lazio.

La squadra sarda ringrazia Cristiana Cantagalli che ha svolto il ruolo di veterinario.

Nella debuttanti over 14 invece settimo posto su 14 regioni per la rappresentativa sarda che ha ottenuto questi risultati a livello individuale: 10° Federico Abeltino con Unuburgesu, 21° Costantino Sanna con Burgesu, 30° Carlo Carta con Domusnovas by Quirra; 33° Monica Secchi con Bosco di Chia.

Pure nella Cen B la Sardegna si è classificata settima grazie alle prestazioni di Salvatore Dettori in sella a Samsara dei Laghi, Ignazio Mallei su Quark Baio, Cristiana Cantagalli con Serenada de Ierru. Sfortunato Giacomo Galliano eliminato per zoppia del cavallo.

Nella Cen A invece la Sardegna non si è classificata come squadra, ma resta la buona prestazione di Laura Bellinzis arrivata 12^ con Rebelde, mentre Claudia Dellina si è piazzata 28^ con Rebeldinho. Eliminata per andatura nella fase 1 Marika Soro su Udinì.

Lo staff era composto dallo chef d’equipe Stefania Ciatto, coadiuvata dalla referente Anna Teresa Vincentelli. Il veterinario del team era il dottor Carlo Carta.

