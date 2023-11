Continua il botta e risposta tra le ex “Olgettine” e gli eredi di Silvio Berlusconi sullo sfratto dalle villette che i primi vorrebbero portare fino in fondo nei confronti delle giovani donne protagoniste delle “cene eleganti” organizzate a casa dell’allora presidente del Consiglio.

Dopo Barbara Guerra, anche Alessandra Sorcinelli, 38 anni cagliaritana, ha ricevuto l’avviso di sfratto dalla villa di Bernareggio che il leader di Forza Italia le concesse in comodato d’uso proprio quando scoppiò lo scandalo.

Ora, però, Sorcinelli, insieme a Guerra, annuncia di voler fare causa ai figli di Berlusconi, sostenendo in un’intervista al Corriere della Sera che quella casa le spetti in quanto “è un risarcimento per tutti gli anni in cui sono stata coperta di fango dai giornali”.

Ci sarebbero anche delle registrazioni che testimoniano il “lascito” dell’ex premier per entrambe. “Ho gli audio di Silvio Berlusconi che mi regala la casa, è mia”, ha dichiarato Guerra, ex soubrette alla quale il leader di Forza Italia aveva concesso gratis una maxi villa immersa nel verde di Bernareggio.

E Sorcinelli rincara la dose. “Il comodato risale al 2015 e non ha scadenza – ha detto ancora al Corriere della Sera -. In ogni caso, per un eventuale rilascio è previsto un preavviso di un anno, non di andare via in un paio di mesi. Si trattava di un atto che rientra nell’accordo risarcitorio che il presidente aveva fatto firmare sia a me che a Barbara Guerra che prevede anche una somma di denaro per i danni che abbiamo subito”.

Nel suo passato le partecipazioni televisive a trasmissioni come “Affari tuoi” e reality “Uno, due, tre stalla”. È stata meteorina del Tg4. Dopo il processo Ruby Ter, nel quale era imputata per corruzione e falsa testimonianza, è stata assolta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it