“Non è accettabile che il partito che ha espresso la candidata presidente per la Regione sia ancora al governo a Sassari col sindaco Campus, che è un sindaco di centrodestra. Non è accettabile”. Così in un’intervista a Radio X il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus.

L’esponente politico ribadisce così il dubbio del partito alla candidatura di Alessandra Todde alla guida del centrosinistra per le Regionali.

I Progressisti hanno infatti espresso a più riprese la volontà di ricorrere alle consultazioni popolari per la scelta del candidato governatore, mentre il tavolo della coalizione con Pd e Movimento 5 Stelle in testa ha trovato la quadra sul nome dell’esponente pentastellata.

L’ipotesi ora è che i Progressisti si presentino separati dagli altri partiti del centrosinistra, a meno che nelle prossime ore non si sciolga il nodo sul nome.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it