Secondo i dati riportati nell’ultima indagine relativa alla condizione abitativa svolta dall’associazione studentesca UniCaralis – UDU, a Cagliari uno studente spende mediamente 350 euro al mese per una stanza e per le spese ad essa collegate.

“I dati non ci stupiscono – dichiara la deputata Francesca Ghirra dei Progressisti – La situazione è davvero preoccupante, perché studiare è diventato un lusso. Lo Stato e la Regione devono intervenire urgentemente per ripristinare il diritto allo studio previsto dalla nostra Costituzione”.

Nonostante le rassicurazioni dell’assessore regionale Biancareddu, preoccupa la questione legata alle borse di studio Ersu. Il 27 ottobre scorso la graduatoria definitiva per le borse a Cagliari ha visto esclusi, per il momento, 4461 studenti idonei su 7169 richiedenti. L’Ersu di Sassari, invece, non garantisce la borsa a 1692 studenti idonei.

“Non sono accettabili ritardi da parte del Ministero per il trasferimento delle risorse alla Regione, che per contro non può essere così lenta e inefficiente nel garantire le anticipazioni dovute agli idonei” chiosa il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus.

