Quindici giorni di prognosi per Pierpaolo Scanu, il professore di matematica dell’Istituto alberghiero di Arbus, aggredito violentemente due giorni fa dal padre di un alunno.

Dalle prime ricostruzioni, il docente, 56 anni residente a Cagliari, sarebbe stato colpito con una testata perché avrebbe rimproverato lo studente. Dopo essere stato ricoverato all’ospedale di San Gavino, è stato dimesso in tarda serata.

“È devastante, ma tornerò a insegnare perché non può vincere la parte sbagliata del mondo – ha detto Scanu – Come insegnante credo nel valore educativo della scuola e questa vicenda non doveva succedere”.

Il padre del minorenne dice la sua: “L’insegnante lo perseguitava”.

Solidarietà dal presidente del coordinamento dei Consigli di circolo d’istituto della Sardegna, Giuseppe Aquila: “Condanniamo profondamente ogni episodio di violenza che colpisce chi vive o lavora nel mondo scolastico. Gli ultimi episodio accaduto ieri a Arbus è un campanello d’allarme da non sottovalutare. La scuola è e deve essere un ambiente sicuro per tutti. Studenti e docenti. Esprimiamo i migliori auguri al professor Scanu, affinché possa rientrare presto alla sua attività di docente e formatore della comunità scolastica di Arbus”.

