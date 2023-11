La Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità ha avviato una serie di audizioni importanti, ma le organizzazioni sindacali sono rimaste escluse.

Le principali sigle aspettano ancora l’opportunità di partecipare e a dar voce a questa attesa sono i segretari regionali di Cgil, Cisl, e Uil – Fausto Durante, Gavino Carta, e Francesca Ticca – che esprimono l’auspicio che l’audizione sindacale venga presto calendarizzata.

L’agenda delle audizioni ha in programma oggi l’ascolto dei rappresentanti di Confindustria, mentre domani toccherà a quelli di Arera. Cgil, Cisl e Uil regionali invieranno quindi una richiesta formale alla commissione, ma già da ora si aspettano una rapida convocazione.

Le organizzazioni del lavoro vogliono esprimere il proprio parere in virtu del fatto che “quotidianamente affrontano crisi e vertenze – si legge in una nota congiunta – in gran parte derivanti anche dagli svantaggi derivanti dall’insularità”.

I temi su cui Cgil, Cisl e Uil vorrebbero essere ascoltati riguardano la mobilità interna, la continuità territoriale, le entrate erariali, i costi dell’energia e le carenze infrastrutturali, oltre al sistema scolastico sottoposto a standard nazionali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it